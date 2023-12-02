فيديو.. سفينة المساعدات السعودية الثالثة لغزة تنطلق اليوم من ميناء جدة

تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة.