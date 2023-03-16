فيصل بن سلمان يشهد مراسمَ توقيع نقل مهامّ الإشراف على مسجد قباء لهيئة تطوير المدينة

وتأتي هذه الخطوة إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء، لتحقيق المزيد من العناية والاهتمام التي توليها الحكومة الرشيدة في الوقت الذي يشهد فيه محيط المسجد عددًا من المشاريع التطويرية والتأهيلية؛ حيث تُستكمل أعمال المرحلة الرابعة من طريق جادة قباء الذي يربط بين مسجد قباء والمسجد النبوي الشريف، فضلًا عن رفع كفاءة مبنى المسجد القائم حاليًّا بمنظومة الخدمات المصاحبة، وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة؛ لرفع كفاءة التفويج وسهولة الوصول وتعزيز الأمن والسلامة للمصلين والزوار، وتطوير وإحياء جملةٍ من المواقع التاريخية والآثار النبوية الواقعة ضمن نطاق المسجد وساحاته.