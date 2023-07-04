"اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 7 ملايين محتوى.. ويغلقان 1554 قناة متطرفة

أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" وبالتعاون مع منصة "تليجرام"، 7.207.810 مليون محتوى متطرف، وأغلق 1554 قناة متطرفة، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي (أبريل - يونيو) 2023م.
ورصد فريق "اعتدال" النشاط الرقمي الدعائي المنشور باللغة العربية على منصة (تليجرام) والعائد لثلاثة تنظيمات إرهابية "القاعدة - هيئة تحرير الشام - داعش".
وتصدّرت المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم القاعدة الإرهابي بـ 3.511.979 مليون محتوى متطرفًا في 535 قناة متطرفة، تلاها هيئة تحرير الشام بـ 1.951.527 محتوى متطرفًا بث على 403 قنوات، فيما بث تنظيم داعش الإرهابي 1.744.304 محتويات متطرفة على 616 قناة متطرفة.
وشهد يوم 18 أبريل 2023 والذي صادف 27 رمضان، أعلى نشاط في بث المحتويات المتطرفة بـ615.506 محتوى متطرفًا، وإنشاء 81 قناة متطرفة.
ولاحظ فريق الرصد في "اعتدال" كثافة نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي في بث محتوياته المتطرفة وللمرة الأولى منذ فبراير 2022 حتى الآن، وذلك ببث 3.511.979 مليون محتوى متطرف ونشرها عبر 535 قناة.
ويواصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام" تعاونهما المشترك للعام الثاني على التوالي، ليصل عدد ما تمت إزالته 28.233.979 مليون محتوى متطرف وإغلاق 10.218 قناة، وذلك منذ بدء التعاون في فبراير 2022 حتى يونيو 2023.