"اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 7 ملايين محتوى.. ويغلقان 1554 قناة متطرفة

ويواصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام" تعاونهما المشترك للعام الثاني على التوالي، ليصل عدد ما تمت إزالته 28.233.979 مليون محتوى متطرف وإغلاق 10.218 قناة، وذلك منذ بدء التعاون في فبراير 2022 حتى يونيو 2023.