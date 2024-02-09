تجربة رياضية وترفيهية استثنائية بانتظار عشاق الفروسية غداً في أرض العُلا

كما يشمل البرنامج عديداً من جلسات الحوار التفاعلية برفقة الفرسان المحترفين والخبراء المتخصصين ومشاهير عالم الفروسية من مختلف الدول العربية، كما يمكن للجماهير زيارة معرض الفروسية الذي يمنحهم فرصة للاستمتاع بأروع الصور الملتقطة بعدسة المصوّرَيْن دان باثي، ومايك ماسارو، والتي تعكس التقاطع ما بين الرياضة وعالم الفروسية على أرض العُلا وطبيعتها المذهلة.