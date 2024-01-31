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جازان.. الإهمال يطال ملعب "عمود" الرياضي بالريث.. وشباب المركز يطالبون بالصيانة
الأهالي طالبوا بسرعة المعالجة قبل دخول شهر رمضان المبارك
اشتكى أهالي وشباب مركز عمود بمحافظة الريث من الإهمال بالملعب الرياضي، مطالبين بلدية محافظة الريث وأمانة منطقة جازان بالعمل وترميم وصيانة المنشآت التي تخدم الشباب والأهالي والزوار المرتادين لها طوال العام.
وتفصيلاً، قال شباب عمود الريث: "نطالب الجهات المختصة منذ فترة بمعالجة وترميم الملعب الذي يعاني من إهمال متزايد من هبوط في أرضية الملعب وتقطيع العشب الصناعي وتساقط الأعمدة والحواجز الخارجية وانطفاء الإنارة".
وأضاف الأهالي: ننتظر من البلدية وأمانة المنطقة سرعة معالجة الخلل قبل دخول شهر رمضان المبارك الذي بدأ يقترب دون وجود حلول، مما جعلهم ينعزلون عن الملعب الذي لا يصلح للرياضة بالشهر المبارك.