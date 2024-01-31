جازان.. الإهمال يطال ملعب "عمود" الرياضي بالريث.. وشباب المركز يطالبون بالصيانة

وأضاف الأهالي: ننتظر من البلدية وأمانة المنطقة سرعة معالجة الخلل قبل دخول شهر رمضان المبارك الذي بدأ يقترب دون وجود حلول، مما جعلهم ينعزلون عن الملعب الذي لا يصلح للرياضة بالشهر المبارك.