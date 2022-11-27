"أمانة الشرقية" تعلن قُرب إطلاق المرحلة الثانية للتشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي؛ ستشمل استقبال المستفيدين من الركاب على المسارات (المسار الثاني- الخبر الشمالية، والمسار السابع- الدمام مطار الملك فهد، والمسار الثامن- الدمام الصناعية الثانية)؛ حيث تم تحديد المحطات ونقاط تجمع الركاب بشكل نهائي على هذه المسارات؛ مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مواقع العديد من المحطات، ويجري استكمال تجهيز بقية المحطات على هذه المسارات.