"محمد بن عبدالرحمن" يثمّن دعم القيادة لمشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسة والدائرية بالرياض

ثمّن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - لمشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسة والدائرية بالرياض.
جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم، في جلسته الأسبوعية العديد من الأمراء، وأهالي المنطقة والأدباء ورجال الأعمال.
ورحب نائب أمير منطقة الرياض في بداية الاستقبال بالجميع، مؤكدًا أن إطلاق المجموعة الأولى من مشروعات برنامج تطوير محاور الطرق الرئيسة والدائرية بالرياض؛ سيُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة بالمنطقة.
ولفت الأمير محمد بن عبدالرحمن النظر إلى أن المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها والمعلن عنها في مدينة الرياض والمنطقة يجسد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مناطق المملكة.
ونوه بمتابعة ودعم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لكل الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، منوهًا سموه بدور أهالي وأعيان المنطقة في التكاتف والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
عقب ذلك استمع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز إلى عددٍ من مشاركات الحضور في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية دور المواطن في دعم مسيرة التنمية المستدامة.
ورفع الحضور من أعيان وأهالي المنطقة الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها المستمر للمشروعات التنموية النوعية بالمنطقة، كما أعرب محافظ وأعيان وأهالي محافظة شقراء عن تثمينهم لما تشهده المحافظة من تطور ونماء في مختلف المجالات إلى جانب المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة، سائلين المولى -جل وعلا- أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل هذه القيادة الرشيدة أيدها الله.
حضر الاستقبال، الأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير محمد بن خالد عبدالله بن فيصل.