"محمد بن عبدالرحمن" يثمّن دعم القيادة لمشروعات تطوير محاور الطرق الرئيسة والدائرية بالرياض

ورفع الحضور من أعيان وأهالي المنطقة الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها المستمر للمشروعات التنموية النوعية بالمنطقة، كما أعرب محافظ وأعيان وأهالي محافظة شقراء عن تثمينهم لما تشهده المحافظة من تطور ونماء في مختلف المجالات إلى جانب المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة، سائلين المولى -جل وعلا- أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل هذه القيادة الرشيدة أيدها الله.