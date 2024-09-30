"الحربي" بـ "كتاب الرياض": الذكاء الاصطناعي سيقضي على بعض المهام الصحفية

قال عادل الحربي الصحفي السابق بصحيفة "الرياض" في ورشة عمل "الكتابة الصحفية" في معرض الرياض الدولي للكتاب، مساء اليوم (الاثنين): "إن الذكاء الاصطناعي سيقضي على بعض المهام الصحفية، وليس من المنطق تضييع الوقت في بعض المهام الصحفية، مثل التدقيق اللغوي، الذي يمكن الاعتماد الذكاء الاصطناعي حاليًا في القيام به".