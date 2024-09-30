"الحربي" بـ "كتاب الرياض": الذكاء الاصطناعي سيقضي على بعض المهام الصحفية

قال عادل الحربي الصحفي السابق بصحيفة "الرياض" في ورشة عمل "الكتابة الصحفية" في معرض الرياض الدولي للكتاب، مساء اليوم (الاثنين): "إن الذكاء الاصطناعي سيقضي على بعض المهام الصحفية، وليس من المنطق تضييع الوقت في بعض المهام الصحفية، مثل التدقيق اللغوي، الذي يمكن الاعتماد الذكاء الاصطناعي حاليًا في القيام به".
ودعا "الحربي" الصحفيين إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أداء بعض المهام الصحفية.
واستعرض في الورشة قواعد كتابة الخبر، والتقرير، والحوار الصحفي، والتحقيق، والمقال، مبينًا الفروق المهنية فيما بينها.
واعتبر أن إجادة الصحفي لكتابة الخبر هو الركيزة الأساسية في ممارسته لمهنة الصحافة، فكتابة المقال قد تعتمد على مهارة أو ملكة خاصة، لكن كتابة الخبر تعتمد على الإجابة عن الأسئلة الخمسة، التي يجب أن يعيها الصحفي جيدًا.
ولفت إلى أن المحتوى سيظل العنصر الأساس في جودة الكتابة الصحفية أو أي عمل إعلامي.
وأشار إلى أن الكتابة الصحفية، وظيفة تهدف إلى نقل المعلومات إلى الجمهور بشكل مباشر.
وبيّن أن الإذاعة أضافت عنصر الصوت أو السماع إلى التأثير في المحتوى، الذي يتلقاه الجمهور من خلال إثراء خياله، فيما أضاف التلفزيون إلى التأثير على الجمهور عنصر الصورة المرئية بالإضافة إلى الصوت، وفي الوقت الحالي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مؤثرًا أساسيًا في تلقي الجمهور للأخبار.
وأوضح "الحربي"، أن صحافة الأفراد التي بدأت مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، تعتمد على المؤثرين في هذه الوسائل في عملية نقل الأخبار والمعلومات.
وذكر أن "التعليم دون موهبة لن ينتج صحفيًا وإنما أكاديمي أو خبير إعلامي، والموهبة دون تعليم تنتج صحفيًا ناجحًا".