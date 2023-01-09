لحظات تاريخية يسجلها زواره.. "المسند": عرض وادي الرمة وصل لـ3.5 كم!

وبحسب أحد المهتمين بتوثيق جريان الوادي، أن هذا العام يُعد من الأعوام التاريخية من حيث قوة جريانه وسرعته، حيث قطع 600 كم في ستة أيام، أي أنه يقطع بمعدل كل يوم 100 كم، مشيرًا إلى أن الوادي لم يجرِ منذ أربع سنوات إذ كان آخر جريان له ومروره بالمنطقة عام 1440هـ، وأن جريانه في المنطقة التي وثقت تاريخيًا كانت من أعظمها عام 1402هـ، وبعدها أقل في عامي 1407هـ، 1429هـ.