لحظات تاريخية يسجلها زواره.. "المسند": عرض وادي الرمة وصل لـ3.5 كم!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند: إن عرض وادي الرمة متباين وهو في المتوسط يبلغ 2 كم في محيط عقلة الصقور.
وأضاف "المسند": الوادي يتسع ليبلغ حوالي 3 كم بين الجبلين (أبانات الأحمر وأبانات الأسمر)، ثم 3.5 كم غرب الرس، وما بين الرس والبدائع 5 كم، ثم يدخل مرحلة عنق الزجاجة بعرض 300م فقط عند منطقة الخنقة؛ حيث زحفت رمال الشقيقة على مجرى الوادي.
وأكمل، في تغريدات متتابعة على حسابه بـ"تويتر": إن العرض يقلّ كلما اقتربنا من شمال عنيزة؛ حيث المزارع على ضفاف المجرى، ومن ثم يتسع مرة أخرى شمال شرق عنيزة بعرض متوسطي يبلغ 500م، ثم يتسع عرضه أكثر إلى نحو 1.5 كم جنوب شرق بريدة حتى يصل منخفضات وقيعان يحير ويتجمع فيها وهي روضة الزغيبية شرقي عنيزة، وقاع الباطن شرقي بريدة، وسبخة غويمض جنوب شرق بريدة.
وكانت قد شهدت منطقة القصيم جريان وادي الرمة ودخوله مدن ومحافظات المنطقة التي يمر عليها هذا الوادي، الذي يمتد بطول 1200 كيلومتر على مستوى المملكة، وبطول 330 كيلومترًا على مستوى المنطقة، وبعرض قرابة 8 إلى 14 كيلومترًا يختلف من مكان لآخر.
وبدأ أهالي المنطقة وزوارها بالخروج للبراري؛ للاستمتاع بمشاهدة جريان الوادي، والجلوس على ضفافه والتقاط الصور التذكارية له بعدد من المواقع في المنطقة، حيث يعد الوادي من أشهر وأهم الأودية بالمملكة من حيث الاتساع والعرض.
وبحسب أحد المهتمين بتوثيق جريان الوادي، أن هذا العام يُعد من الأعوام التاريخية من حيث قوة جريانه وسرعته، حيث قطع 600 كم في ستة أيام، أي أنه يقطع بمعدل كل يوم 100 كم، مشيرًا إلى أن الوادي لم يجرِ منذ أربع سنوات إذ كان آخر جريان له ومروره بالمنطقة عام 1440هـ، وأن جريانه في المنطقة التي وثقت تاريخيًا كانت من أعظمها عام 1402هـ، وبعدها أقل في عامي 1407هـ، 1429هـ.