عن شراء السيارة.. "القشقري": المواطن يعيش رهن القرض بين رحى البنوك ووكلاء السيارات

وعن البنوك يقول الكاتب: "في حالة شراء الناس للسيّارات بنظام التأجير، ولو بدفع دفعة مُقدّمة، تُسجّل البنوك هذه السيّارات باسمها مع تفويض الناس بسياقة السيّارات، ولكن كمالك ثانٍ لا حول له ولا قوة، وقد يخرجون من بيوتهم ذات صباح؛ ليجدوا أنّ بنوكهم قد سحبت السيّارات بنسخة المفتاح الثانية التي بحوزتها، إثر أيّ مشكلة تحدث بينهم وبين البنوك! والبنوك سعيدة بأرباحها الكبيرة؛ الناتجة عن كثرة شراء السيّارات بواسطتها، وربّما أسعد من شراء الناس للعقارات بقروضها، لكثرة شراء السيّارات مقارنةً بالعقارات، وارتفاع الأسعار بشكل عام!".