جمهورية الدومينيكان تؤكد دعمها لملف استشافة المملكة إكسبو 2030 وتتطلع لتطوير الشراكة الاقتصادية

وجاء الإعلان خلال لقاء جمع الوفد السعودي مع عدد من كبار المسؤولين في البلد المضيف، تتقدمهم معالي السيدة راكيل بينيا، نائبة رئيس جمهورية الدومينيكان ورئيسة المجلس الوزاري المصغّر لشؤون الاستثمار، والتي أعلنت قرار حكومة بلادها دعم ملف المملكة لمعرض إكسبو العالمي الذي يقام على مدار أشهر وتتنافس خلاله دول العالم على عرض ابتكاراتها ومنتجاتها الصناعية والتجارية والفكرية والثقافية.