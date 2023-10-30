إنقاذ سيدة وجنينها من حمل عالي الخطورة بمستشفى الرس العام

وأفاد التجمع بأن الفريق الطبي قرر تنويم السيدة حوالى ثلاثة أسابيع قبل موعد الولادة، التي تم الاستعداد والتجهيز لها بما يلزم، وتحضير فصيلة وكمية دم تحسبًا لحدوث أي نزيف -لا قدر الله- لافتًا إلى أن الولادة التي استغرقت ساعة تمت بإجراء عملية قيصرية ناجحة دون إزالة الرحم مع ربط الشريان الرحمي وعمل غرز بي لنش، وقد غادرت الأم ومولودها المستشفى، وهما بصحة جيدة بعد أربعة أيام من العملية.