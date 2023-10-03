بعروض تجمع التكنولوجيا والابتكار.. جناح المملكة في إكسبو الدوحة 2023 يجذب الزوار

وزار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وعدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم جناح المملكة؛ حيث كان في استقبالهم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، واستمعوا إلى شرح عن الجناح من المشرف العام على مشاركة المملكة في المعرض صالح بن عبدالمحسن بن دخيّل؛ حيث استعرض أعمال المبادرات البيئية الخضراء، والإسهامات الفاعلة للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الكبرى الصديقة للبيئة.