وزير داخلية كوت ديفوار: اختيار بلادنا ضمن "طريق مكة" شرف كبير

جاء ذلك خلال تدشين المبادرة اليوم في مطار أبيدجان الدولي بجمهورية كوت ديفوار، بحضور رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة "طريق مكة" المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كانديا كاميسوكو كمارا، ومستشار رئيس جمهورية كوت ديفوار للشؤون الاجتماعية والشعائر الدينية إدريسا كوني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، وأعضاء اللجنة الإشرافية للمبادرة.