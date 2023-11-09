لوجه الله.. صدفة تقود شاباً للتبرع بكليته لفتاة بتبوك وذووها يكرّمونه في حفل

وضرب المواطن عبدالله صلفيق العنزي، أروع الأمثلة الإنسانية والموقف النبيل الذى أنهى معه مُعاناة الفتاة اليتيمة (س الحويطي) بعمر 13 سنة مع الغسيل الكلوي الذي تعاني منه منذ 5 سنوات.