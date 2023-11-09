محليات

لوجه الله.. صدفة تقود شاباً للتبرع بكليته لفتاة بتبوك وذووها يكرّمونه في حفل

عملية أجريت بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية وتكللت بالنجاح
لوجه الله.. صدفة تقود شاباً للتبرع بكليته لفتاة بتبوك وذووها يكرّمونه في حفل

قادت الصدفة شاباً سعودياً أثناء زيارته لقسم الكلى بتبوك إلى التبرع بكليته لفتاة يتيمة تبلغ من العمر 13 عاماً، وذلك لوجه الله تعالى ودون أن تربطهما أي صلة قرابة.

وضرب المواطن عبدالله صلفيق العنزي، أروع الأمثلة الإنسانية والموقف النبيل الذى أنهى معه مُعاناة الفتاة اليتيمة (س الحويطي) بعمر 13 سنة مع الغسيل الكلوي الذي تعاني منه منذ 5 سنوات.

وتكللت العملية التي أجريت بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية بالنجاح ولله الحمد، وقررت قبائل الحويطات إقامة حفل تكريم له؛ وذلك تقديراً لموقفه الإنساني.

تبوك
التبرع بالكلية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org