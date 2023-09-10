طبقت الإجراءات النظامية..."البيئة" تضبط 23 مخالفة لنظام أحكام المياه بجدة والقنفذة

وحثّت الوزارة أصحاب الأشياب والصهاريج وممارسي مهنة حفر الآبار، الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواء من الوزارة، خاصة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الانشطة، وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط.