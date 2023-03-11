"ريستاتكس الرياض العقاري" يختتم أعماله بـ"70" اتفاقية بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال

من جانبه، أشار محمد حسين الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة رامتان، الشركة المنظمة لمعارض ريستاتكس العقارية، إلى أن المشاركة الكبيرة التي شهدها معرض ريستاتكس الرياض هذا العام؛ تؤكد أهميته العالية، والثقة التي يحظى بها من شركاء النجاح الذين كان لهم دور كبير في تعزيز أهميته على مدى 30 عامًا في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.