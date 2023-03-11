"ريستاتكس الرياض العقاري" يختتم أعماله بـ"70" اتفاقية بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال

اختتم معرض "ريستاتكس الرياض العقاري"، أعماله التي استمرت أربعة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وشهد المعرض، توقيع أكثر من 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والشركات المالية والاستثمارية والعقارية بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال.
من جانبه، أشار محمد حسين الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة رامتان، الشركة المنظمة لمعارض ريستاتكس العقارية، إلى أن المشاركة الكبيرة التي شهدها معرض ريستاتكس الرياض هذا العام؛ تؤكد أهميته العالية، والثقة التي يحظى بها من شركاء النجاح الذين كان لهم دور كبير في تعزيز أهميته على مدى 30 عامًا في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
وأضاف: أصبح معرض "ريستاتكس" أهم ملتقى عقاري في المملكة، تجتمع فيه كبرى الشركات لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها العقارية والتمويلية، كما أنه يُعتبر فرصة مثالية لمناقشة الآراء وطرح الأفكار التي تخص الشأن العقاري من خلال اللقاءات وورش العمل المصاحبة التي تُسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة.
وأشار "الفراج" إلى أن القطاع العقاري، يُعتبر أحد أهم مكامن القوة في الاقتصاد السعودي، وهو ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وأحد الشواهد الحية لطموحات المملكة في نهضتها الحديثة، وهو يمضي بخطىً راسخة نحو النمو والازدهار مرتكزًا على رؤية واضحة وطموحة، ودعم لا محدود من قيادة بلادنا الرشيدة.
وأقيم المعرض الذي يُعتبر أكبر نسخة في هذا العام من معارض ريستاتكس العقارية على مستوى المملكة، على مساحة تجاوزت 15 ألف متر مربع، شارك فيه العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن العقاري، وكبرى شركات التطوير العمراني والاستثمار الإسكاني والتمويلي في المملكة.