أسرة مفقودة بيش تكشف لـ"سبق" لحظة اختفائها.. وما زال البحث مستمرًّا

وتبلغ أوصاف من العمر 15 عامًا، في حين أشارت جمعية سواعد للبحث والإنقاذ لـ"سبق" إلى أنه تم إعادة رفع البلاغ والتعميم عنها في مراكز الشرطة، كذلك تم تكليف مجموعة للبحث في مستشفيات المنطقة.