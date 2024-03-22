أسرة مفقودة بيش تكشف لـ"سبق" لحظة اختفائها.. وما زال البحث مستمرًّا

قالت أسرة أوصاف المهداوي، مفقودة محافظة بيش، لـ"سبق" أنه لا أخبار جديدة عن ابنتهم المفقودة يوم الاثنين الماضي، مؤكدين أن البحث مستمر، وحاثين جميع مَن يرون المفقودة التواصل معهم على الفور أو إبلاغ الشرطة.
وفي التفاصيل، كشفت الأسرة عن كواليس فَقْد ابنتهم بأنها دخلت المدرسة وقت الدوام، ثم خرجت على الفور، واختفت! مبينين أنهم لا يعلمون سبب اختفائها، ولا تفاصيل ذلك.
وتبلغ أوصاف من العمر 15 عامًا، في حين أشارت جمعية سواعد للبحث والإنقاذ لـ"سبق" إلى أنه تم إعادة رفع البلاغ والتعميم عنها في مراكز الشرطة، كذلك تم تكليف مجموعة للبحث في مستشفيات المنطقة.
وبخصوص ورود معلومات من قِبل المواطنين أوضحت جمعية "سواعد" أنه لا يوجد أي معلومات جديدة عنها، وفق تصريحهم أمس.