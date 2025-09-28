"الإحصاء": 51 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة في السعودية خلال النصف الأول من 2025

وأوضحت البيانات أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة بلغ 24.9 مليار ريال خلال الربع الثاني فقط، ليصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى نحو 51 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية السعودية.