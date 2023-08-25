فريق طبي بمركز الأمير فيصل لجراحة القلب بأبها ينجح في إجراء عملية معقدة

ويتميز هذا النوع المتقدم من العمليات بعدم الحاجة لفتح عظمة الصدر، أو إيقاف القلب؛ وبذلك يساعد في سرعة تماثل المرضى للشفاء، وعودتهم لممارسة حياتهم بشكل أسرع، والتقليل من نسبة الالتهابات التي قد تحدث بعد العمليات التقليدية، إضافة لتجنُّب وجود أثر واضح للجرح في مقدمة الصدر.