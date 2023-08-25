فريق طبي بمركز الأمير فيصل لجراحة القلب بأبها ينجح في إجراء عملية معقدة

نجح فريق طبي في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب يوم الاثنين الماضي، بقيادة استشاري جراحة القلب الدكتور صالح بن عبدالله الشهري، في إجراء عملية لزراعة الشرايين التاجية للقلب عن طريق المنظار، وبدون الحاجة لفتح الصدر.
وقال الدكتور الشهري إنه "تم إجراء العملية عن طريق فتحة صغيرة، لا تتجاوز 4 سم في الجانب الأيسر للصدر، وبتقنية القلب النابض، بدون الحاجة لإيقاف القلب أو استخدام جهاز القلب والرئة الصناعي، كما هو الحال في العمليات التقليدية".
وأضاف: "تكللت الجراحة -بفضل الله وتوفيقه- بالنجاح. وقد تلقى المريض الرعاية اللازمة بعد العملية، وتم خروجه من المستشفى وهو بصحة وعافية".
في هذا الإطار أوضح الدكتور محمد ظافر الأحمري، مدير المركز، أن هذه العملية تُعد أول جراحة للقلب من هذا النوع بالمركز، وتُعتبر من العمليات الحديثة التي تُجرى في مراكز معينة على مستوى العالم.
وأضاف: "المريض كان يعاني ذبحة صدرية مفاجئة مع ارتفاع بأنزيمات القلب. وتم إجراء القسطرة التشخيصية التي أبانت ضيقًا شديدًا بالشرايين التاجية".
ويتميز هذا النوع المتقدم من العمليات بعدم الحاجة لفتح عظمة الصدر، أو إيقاف القلب؛ وبذلك يساعد في سرعة تماثل المرضى للشفاء، وعودتهم لممارسة حياتهم بشكل أسرع، والتقليل من نسبة الالتهابات التي قد تحدث بعد العمليات التقليدية، إضافة لتجنُّب وجود أثر واضح للجرح في مقدمة الصدر.