جامعة الجوف تنال مراكز متقدمة في تصنيف QS العالمي للتخصصات العلمية 2024

ويأتي هذا التصنيف الجديد امتدادًا لتميز الجامعة بدخولها العديد من التصنيفات الدولية والإقليمية؛ حيث دخلت الجامعة مؤخرًا في تصنيف QS الدولي للعام 2024 مواصِلةً دخولها في هذا التصنيف للعام الثالث على التوالي، كما واصلت الجامعة تميزها بحضورها ضمن تصنيف التايمز العالمي 2024؛ مواصلة دخولها في هذا التصنيف للعام الثاني على التوالي.. كما دخلت الجامعة تصنيف شنغهاي العالمي، يضاف إلى ذلك دخول الجامعة التصنيفات الإقليمية، كتصنيف التايمز للمنطقة العربية، وتصنيف QS للمنطقة العربية، ودخول عدد من التخصصات العلمية في تصنيف شنغهاي العالمي، وتصنيف QS العالمي، وتصنيف التايمز العالمي.