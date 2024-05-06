جامعة الجوف تنال مراكز متقدمة في تصنيف QS العالمي للتخصصات العلمية 2024

حققت جامعة الجوف إنجازًا عالميًّا جديدًا يضاف إلى إنجازاتها السابقة في مجال التصنيفات الدولية والإقليمية، بتحقيقها مراكز جديدة متقدمة في تصنيف QS للتخصصات العلمية 2024 في 5 تخصصات علمية؛ حيث حصل تخصص الصيدلة وعلم الأدوية على المرتبة 251- 300، وحصل تخصص الهندسة والتقنية على المرتبة 501- 550، وحصل تخصص علوم الحاسب وأنظمة المعلومات على المرتبة 601- 650، وحصل تخصص الطب على المرتبة 601- 650، كما حصل تخصص الكيمياء على المرتبة 601- 650.
ويأتي هذا التصنيف الجديد امتدادًا لتميز الجامعة بدخولها العديد من التصنيفات الدولية والإقليمية؛ حيث دخلت الجامعة مؤخرًا في تصنيف QS الدولي للعام 2024 مواصِلةً دخولها في هذا التصنيف للعام الثالث على التوالي، كما واصلت الجامعة تميزها بحضورها ضمن تصنيف التايمز العالمي 2024؛ مواصلة دخولها في هذا التصنيف للعام الثاني على التوالي.. كما دخلت الجامعة تصنيف شنغهاي العالمي، يضاف إلى ذلك دخول الجامعة التصنيفات الإقليمية، كتصنيف التايمز للمنطقة العربية، وتصنيف QS للمنطقة العربية، ودخول عدد من التخصصات العلمية في تصنيف شنغهاي العالمي، وتصنيف QS العالمي، وتصنيف التايمز العالمي.
وفي هذا الإطار ثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، الجهود المبذولة التي أسهمت في تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات العالمية والإقليمية، موضحًا أن هذا الإنجاز يأتي في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة وبمتابعة وتوجيه من قِبَل أمير منطقة الجوف ووزير التعليم.
وأكد الشايع مضيّ جامعة الجوف نحو تعزيز هذه المكانة التي وصلت إليها، والمحافظة على هذه المكتسبات، والعمل على تعزيز تنافسيتها عالميًّا؛ تلبية لطموحات ورؤية القيادة لدعم قطاع التعليم وتطويره، موجهًا شكره لمنسوبي الجامعة الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، الذي جعل للجامعة موقعًا مميزًا بين الجامعات العالمية.