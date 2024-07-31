جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة تستضيف مجلس القيادة السعودي السنوي حول الاتصالات الإبداعية في المملكة في أكتوبر المقبل

وقالت كيت ميدتون رئيسة مجلس إدارة الجمعية، "يسعدنا أن نُحضر مجلس القيادة (مبرة) إلى المملكة العربية السعودية، وهي منطقة غنية بالابتكار والإبداع اللامحدود. ويعكس موضوع هذا العام، "الاتصالات الإبداعية، الابتكار الملهم والمشاركة،" التزامنا بتمكين المتخصصين في العلاقات العامة لتسخير "قوة رواية القصص والاستراتيجيات المتطورة، من خلال تعزيز ثقافة الإبداع وإلهام المشاركة الهادفة".