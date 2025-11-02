مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصل على جائزة "الالتزام المؤسسي بالتميّز" من مؤسسة المراجعة الجراحية خلال ملتقى الصحة العالمي 2025

في إنجازٍ عالمي جديد، حصل مستشفى د. سليمان فقيه بجدة على جائزة "الالتزام المؤسسي بالتميّز" من مؤسسة المراجعة الجراحية (SRC)، ليصبح أول مستشفى في العالم ينال هذه الجائزة المرموقة، وذلك خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.