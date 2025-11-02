مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصل على جائزة "الالتزام المؤسسي بالتميّز" من مؤسسة المراجعة الجراحية خلال ملتقى الصحة العالمي 2025

في إنجازٍ عالمي جديد، حصل مستشفى د. سليمان فقيه بجدة على جائزة "الالتزام المؤسسي بالتميّز" من مؤسسة المراجعة الجراحية (SRC)، ليصبح أول مستشفى في العالم ينال هذه الجائزة المرموقة، وذلك خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لتفوق المستشفى في الأداء الجراحي وتفرّده كأول منشأة صحية في العالم تحصل على اعتماد 14 مركز تميّز في تخصصات طبية متعددة، ما يجسد التزامه المستمر بتطوير ممارسات الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.
وأشادت مؤسسة SRC – وهي جهة اعتماد عالمية مستقلة وغير ربحية تُعنى بتقييم المستشفيات والجراحين وفق معايير دقيقة – بريادة مستشفى د. سليمان فقيه، مؤكدة أن هذا الإنجاز يُعدّ علامة فارقة في تاريخ الاعتمادات الجراحية عالميًا، ويعكس مكانة المستشفى كأحد أبرز الصروح الصحية في الشرق الأوسط والعالم.
وأوضحت المؤسسة أن الاعتماد جاء بعد التزام المستشفى بتطبيق منظومة متكاملة من المعايير الدولية الصارمة التي تشمل الجودة السريرية، وسلامة المرضى، وكفاءة الأداء، واستخدام أحدث التقنيات الطبية، إلى جانب برامج تثقيف المرضى، ورفع مستوى الوعي الصحي، والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء.
ويُعدّ هذا التكريم تتويجًا لمسيرة المستشفى الحافلة بالتميّز والابتكار، وترسيخًا لمكانته كرمز وطني في قطاع الرعاية الصحية المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير جودة الحياة والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.