أمانة الشرقية تُطلق عدداً من المشاريع التنموية والتطويرية في العزيزية بالخُبر

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن المشاريع التنموية تشمل تهيئة الشوارع في المخططات السكنية، وردم التجمعات المائية بالعزيزية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الرفع المساحي للمواقع التي سيتم العمل عليها، مؤكداً سعي الأمانة إلى خدمة جميع الأحياء في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية واكتمال الخدمات فيها وفق الاعتمادات المالية اللازمة.