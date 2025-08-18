أكثر من 2 مليون طلب في موسم العودة للمدارس عبر"نينجا" وسط إقبال واسع من الأسر السعودية

ويُعد هذا الإقبال مؤشرًا على تغيّر أنماط الشراء لدى المستهلك المحلي، حيث باتت التطبيقات الذكية خيارًا أساسيًا خلال فترات الاستعداد المدرسي، بفضل ما توفره من مرونة، سرعة، وتنوع في العرض.