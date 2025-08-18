أكثر من 2 مليون طلب في موسم العودة للمدارس عبر"نينجا" وسط إقبال واسع من الأسر السعودية

مع اقتراب عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، سجّل تطبيق “نينجا” أكثر من 2 مليون طلب على منتجات العودة للمدارس، في مؤشر يعكس تنامي اعتماد الأسر السعودية على المنصات الرقمية لتلبية احتياجاتهم خلال المواسم الحيوية.
وشملت الطلبات أكثر من 2000 منتج متنوع، بخصومات تجاوزت 60%، من بينها القرطاسية، حافظات الطعام، منتجات العناية الشخصية، ومستحضرات مخصصة للأطفال.
وقد ساهم التوصيل السريع في اقل من 30 دقيقة وفي أكثر من 40 مدينة في تسهيل وصول هذه المنتجات للعائلات في مختلف مناطق المملكة.
ويُعد هذا الإقبال مؤشرًا على تغيّر أنماط الشراء لدى المستهلك المحلي، حيث باتت التطبيقات الذكية خيارًا أساسيًا خلال فترات الاستعداد المدرسي، بفضل ما توفره من مرونة، سرعة، وتنوع في العرض.
ويواصل “نينجا” دوره في تكييف تجربة التسوّق الرقمي لتلبية احتياجات الأسر في مختلف المواسم، ضمن نهج يستند إلى قراءة سلوك المستخدم وتوقّع أولوياته.