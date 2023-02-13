خالفت اللائحة.. أمانة الشرقية تغلق 9 محطات وقود في القطيف

وأوضحت الأمانة أنها رصدت عددًا من الملاحظات على محطات الوقود بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاك ومشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة، الهادفة إلى تحسين المشهد البصري ورفع كفاءة التشغيل، وشملت الملاحظات: عدم الالتزام بإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وعدم تركيب شاشات عرض أسعار الوقود، وعدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني.