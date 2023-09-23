بندر المهنا الرئيس التنفيذي لـ "طيران ناس": السعودية تمضي بثبات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 والوصول إلى 330 مليون مسافر

رفع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طيران ناس، بندر المهنا، باسمه ونيابةً عن منسوبي الشركة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال 93، قائلاً إن هذه الذكرى العزيزة تعكس روح العزيمة والطموح وقدرة السعودية على تحقيق الأحلام، بفضل وحدة وتناغم الشعب وقيادته الحكيمة لترسيخ شموخ وعزة المملكة.
وقال المهنا "إن الذكرى ال 93 لليوم الوطني تجسد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مرتكزة على ماضيها العريق وحاضرها الزاهر، مع استحضار تضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – يرحمه الله – وحرص أبنائه الكرام على مواصلة مسيرة التنمية والإنجازات الحضارية التي أصبحت مدعاة فخر واعتزاز للجميع.
وأضاف أن "طيران ناس استلهم هذه الروح في حرصه على التحليق عالياً بنتائجه ومنجزاته العالمية ليرفع رايتنا الخضراء خفاقة إذ تقدمنا إلى مكانة مرموقة عالمياً ضمن أفضل أربع شركات طيران اقتصادي على مستوى العالم وحافظنا على مكانتنا كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط على مدى ست سنوات متتالية، فيما ينقلنا من المنافسة الإقليمية إلى المنافسة العالمية."
وقال المهنا إن رؤية السعودية 2030 فتحت آفاق الطموحات والأحلام أمام المملكة وطنا وشعبا، بخططها الطموحة وأهدافها التي أعلنتها استراتيجية الطيران المدني لجعل المملكة مركزاً سياحياً عالمياً والوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030. مشيراً إلى أن قطاع الطيران يشهد طفرة تاريخية في المملكة العربية السعودية بفضل حكمة قيادته وخططها الطموحة التي تسير معها بلادنا بخطى ثابتة لتكون مركزأ سياحياً عالمياً.
وتابع " هذه الخطط والأحلام الطموحة ألهمتنا لنطلق استراتيجيتنا للنمو تحمل شعار "نربط العالم بالمملكة"، للوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية بحلول عام 2030، وهو ما تعمل الشركة بشكل متواصل لتحقيقه عبر إطلاق المزيد من الوجهات والمسارات فيما يعبر عن مدى ثقتنا في الاقتصاد السعودي والفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030، والإمكانيات الواعدة لسوق الطيران في المملكة وعلى مستوى العالم".
وأكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس أن "منجزات طيران ناس، تستلهم دائما الأهداف الوطنية وروح العزيمة والطموح التي تبثها الذكرى الغالية لليوم الوطني، ولن تقف عند حد، لتبعث برسالة للعالم أجمع أن المملكة العربية السعودية هي بالفعل أرض الأحلام الكبيرة والمنجزات العظيمة."