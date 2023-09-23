بندر المهنا الرئيس التنفيذي لـ "طيران ناس": السعودية تمضي بثبات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 والوصول إلى 330 مليون مسافر

رفع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طيران ناس، بندر المهنا، باسمه ونيابةً عن منسوبي الشركة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال 93، قائلاً إن هذه الذكرى العزيزة تعكس روح العزيمة والطموح وقدرة السعودية على تحقيق الأحلام، بفضل وحدة وتناغم الشعب وقيادته الحكيمة لترسيخ شموخ وعزة المملكة.