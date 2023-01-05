بعد شكوى مواطنة تعرضت لحادث.. "صحة جدة": في طور تأمين متطلباتها

وكان ذوو مريضة قد أوضحوا أن مريضتهم أدخلت مجمع الملك عبدالله منذ أسبوعين على إثر ٤ كسور، ولم تُجرَ لها أي عملية؛ حيث تم إبلاغ المريضة من قبل المستشفى أنه لا يوجد شاغر لعمل العملية، وتحتاج لانتظار، ولا يوجد أدوات لتثبيت الكسور.