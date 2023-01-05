بعد شكوى مواطنة تعرضت لحادث.. "صحة جدة": في طور تأمين متطلباتها

أوضحت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بـ"صحة جدة" أن حالة المواطنة التي أُدخلت إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة نتيجة حادث مروري وتعرضت لعدة كسور، تتطلب إجراء عمليات على مراحل وتجهيزات متعددة ومتخصصة.
وأضافت الإدارة، تفاعلًا مع "سبق"، أنه تم طلبها حسب الآلية لمثل هذه المتطلبات، وفي طور التأمين؛ لتقديم الخدمة الصحيحة حسب الأعراف الطبية المتبعة.
وكان ذوو مريضة قد أوضحوا أن مريضتهم أدخلت مجمع الملك عبدالله منذ أسبوعين على إثر ٤ كسور، ولم تُجرَ لها أي عملية؛ حيث تم إبلاغ المريضة من قبل المستشفى أنه لا يوجد شاغر لعمل العملية، وتحتاج لانتظار، ولا يوجد أدوات لتثبيت الكسور.