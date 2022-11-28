الحجرف يؤكّد حرص دول المجلس على تعزيز أوجه التعاون مع الصين

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، حرص دول مجلس التعاون على تعزيز أوجه التعاون والصداقة مع جمهورية الصين الشعبية في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال لقائه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة اتشن وي تشينغ، بالرياض أمس.
وبحث اللقاء مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض آخر مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها، وسبل تعزيز استثمار الفرص الثنائية في المجالات المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة على الساحتين الإقليمية والدولية.