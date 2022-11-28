الحجرف يؤكّد حرص دول المجلس على تعزيز أوجه التعاون مع الصين

وبحث اللقاء مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض آخر مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها، وسبل تعزيز استثمار الفرص الثنائية في المجالات المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة على الساحتين الإقليمية والدولية.