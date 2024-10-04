لتميُّزها في الضيافة والأغذية.. "الجادي" شريكٌ أساسي في دورة الألعاب السعودية 2024

ضمن عددٍ من الرعايات المتنوّعة، تشارك "الجادي" في خدمات التغذية والتموين والضيافة في فعاليات دورة الألعاب السعودية 2024 كشريكٍ أساسي؛ للإسهام في خدمة الزوّار في مجال الضيافة والأغذية للحدث الرياضي الأضخم في المملكة، الذي يشهد عدداً من الوفود الزوّار والمشاركين على المستويين المحلي والعالمي في هذا الحدث الرياضي الكبير.
وتقدم "الجادي" عدداً من خدمات الضيافة المميّزة للزوّار والمشاركين، وذلك بالتواجد في جميع مناطق الفعاليات، لتلبية احتياجات الزوار واللاعبين كافة بسرعة وكفاءة من خلال تقديم وجبات صحية ومتوازنة لدعم أداء اللاعبين بخيارات متنوّعة تناسب احتياجاتهم، إضافة إلى توفير خدمات ضيافة متميّزة للزوّار والمشاركين، تشمل أطباقاً محلية وعالمية لتعزيز الأجواء الاحتفالية التي تمنح الفعالية بُعدًا ثقافيًا جاذبًا.
وتسهم شراكة "الجادي" مع دورة الألعاب السعودية في تعزيز تجربة الحدث، بما يحقّق تطلعات المنظمين والزوّار من خلال تقديم أعلى مستويات الضيافة عبر شراكة تعكس التأثير المتنامي والجاذبية العالمية للألعاب السعودية، ومنح تجارب لا تُنسى لضيوف ولاعبي الدورة وزوّارها ومتابعيها، وتنقل هذه الفعالية الرياضة إلى آفاق جديدة في الضيافة بما يعزّز جهود المملكة في إقامة فعاليات نوعية وعالمية طوال العام.
وتُعد "الجادي" إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة "الأطباق العالمية"، وهي شركةٌ سعوديةٌ انطلقت برؤى وطاقات وطنية؛ لتلبية احتياجات المستهلك في مختلف الأسواق في مجالات الضيافة والأغذية بطرق مختلفة ومبتكرة، تواجدت من خلالها في عددٍ من الفعاليات والمناسبات الرسمية على المستويات المحلية والعالمية، مستهدفةً بذلك تحقيق الرؤى والتطلعات الوطنية التي تؤكّد من خلالها على المواءمة بين الضيافة والثقافة في مجال خدمات الأغذية.