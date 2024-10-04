لتميُّزها في الضيافة والأغذية.. "الجادي" شريكٌ أساسي في دورة الألعاب السعودية 2024

ضمن عددٍ من الرعايات المتنوّعة، تشارك "الجادي" في خدمات التغذية والتموين والضيافة في فعاليات دورة الألعاب السعودية 2024 كشريكٍ أساسي؛ للإسهام في خدمة الزوّار في مجال الضيافة والأغذية للحدث الرياضي الأضخم في المملكة، الذي يشهد عدداً من الوفود الزوّار والمشاركين على المستويين المحلي والعالمي في هذا الحدث الرياضي الكبير.