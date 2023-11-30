المملكة والفلبين توقّعان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين البلدين

وتتضمّن المذكرةُ مجموعةً من الموادّ التنظيميّة المهمة كمتطلبات الاعتراف بالشهادات، وتدريب وتقييم البحارة وفقًا لأحكام الاتفاقية الأساسية "STCW"، وكيفية إصدار السلطة البحرية شهادة اعتراف بعد التحقق من متطلبات الاعتراف، وأن يكون تقييم معايير الجودة متوافقًا مع متطلبات اللائحة "8/I" من الاتفاقية الأساسية، وأن يكون المسؤولون عن التدريب والتقييم مؤهلين تأهيلًا مناسبًا لمعايير الاتفاقية، وكذلك آليات التدقيق والتحقّق من صحة إصدار الشهادات وسريان مدتها، وتبادل الزيارة اللازمة للتحقق من تنفيذ المتطلبات، ويشمل ذلك إمكانية زيارة الإدارات البحرية والمؤسسات التعليمية والتدريبية البحرية للطرف الآخر؛ من أجل الاطلاع على إمكانيات كل طرف في تنفيذ متطلبات التدريب والتعليم البحري وإصدار الشهادات، ومعايير إصدار الشهادات، وإجراءات المصادقة، أو التجديد أو الإيقاف أو الإلغاء على الشهادات، وكذلك تبادل المعلومات بشأن سريان الشهادة والتأكد من صلاحيتها، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالعاملين البحريين، وغير ذلك من مستويات التنظيم والعمل المشترك، وبما يخدم البحارة العاملين على متن السفن في كلا البلدين.