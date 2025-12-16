شركة العلا للتطوير تعلن تعيين عضو منتدب جديد

ويتمتع باغانو بخبرة تمتد لعقود في تطوير الوجهات السياحية الكبرى والسياحة المتجددة، بما في ذلك دوره القيادي المستمر كرئيس تنفيذي لمجموعة "البحر الأحمر الدولية"، الشركة الرائدة التي تقف وراء بعض أكثر مشاريع التطوير طموحًا في العالم، وتشمل وجهات سياحية متجددة فاخرة مثل البحر الأحمر وأمالا. كما يشغل منصب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة في مركز الملك عبدالله المالي (كافد ) ما يعزز دوره القيادي في مشاريع رائدة داخل المملكة.