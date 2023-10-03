بخطة متكاملة.. الشرقية تكمل استعداداتها لموسم الأمطار في الخفجي

وأضافت أنها عملت على تجهيز وتسوية شارع الخبر بحي المروج، بكمية 2510 أمتار مربعة من الأسفلت، وعمل العديد من أعمال الدهان بالمطبات الإسمنتية (ممرات المشاة) بطول 1120 مترًا مربعًا؛ داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.