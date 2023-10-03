بخطة متكاملة.. الشرقية تكمل استعداداتها لموسم الأمطار في الخفجي

أكملت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لموسم الأمطار بمحافظة الخفجي لهذا العام، من خلال خطة متكاملة، واتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار، وتجهيز فِرَق الطوارئ الميدانية من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على التعامل مع أعمال الطوارئ.
وأوضحت الأمانة أن الخطة شملت تنظيف جميع قنوات تصريف مياه الأمطار من الشوائب والأتربة العالقة، والتأكد من خلوها وانسياب المياه في المناهل المخصصة لها، وعمل صيانة لمضخات المياه بمحطات تصريف مياه الأمطار بالمحافظة، والتأكيد على جاهزية جميع معدات سحب مياه الأمطار واستعدادها لأي طارئ عند الحاجة إليها.
وأضافت أنها عملت على تجهيز وتسوية شارع الخبر بحي المروج، بكمية 2510 أمتار مربعة من الأسفلت، وعمل العديد من أعمال الدهان بالمطبات الإسمنتية (ممرات المشاة) بطول 1120 مترًا مربعًا؛ داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
بينما قامت أمانة الشرقية بإعادة طلاء الجدران في عدد من الشوارع والمرافق العامة بمدينة الظهران بمساحة 263 مترًا مربعًا، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري بالمنطقة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في كافة مدن ومحافظات المملكة.
وأشارت إلى أن إدارة النظافة استهدفت الشوارع والمرافق العامة لمعالجة التشوهات البصرية للحد من ظاهرة الكتابة على الجدران وأهمية اتباع الأنظمة والتعليمات المعمول بها للحفاظ على المظهر الحضري بمدينة الظهران؛ داعيةً إلى التعاون في الإبلاغ عن التشوهات البصرية عبر حملة (صوّر وأرسل)، التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري.