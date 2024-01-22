إنجاز بلا مضاعفات.. "جراحة الـ 7 ساعات" تنجح في زراعة إبهامين مبتورين بالرياض

في إنجاز جراحي جديد، نجح فريق طبي في قسم جراحة التجميل والحروق بمدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، في زراعة إبهامين مبتورين لمريض يبلغ من العمر 15 عاماً.
وأوضح استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق الدكتور محمد مرزا، أن المريض تعرّض لبتر إصبعي الإبهام إثر إصابة تعرّض لها، وأنه بعد عمل الفحوصات المخبرية والأشعة تمّ نقله لغرفة العمليات لإجراء إعادة الزراعة.
وأشار "مرزا"، إلى أن العملية استغرقت 7 ساعات دون حصول مضاعفات أثناء العملية.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تملك كفاءات طبية مميزة عالية المستوى وفي تخصّصات مختلفة.