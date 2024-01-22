إنجاز بلا مضاعفات.. "جراحة الـ 7 ساعات" تنجح في زراعة إبهامين مبتورين بالرياض

في إنجاز جراحي جديد، نجح فريق طبي في قسم جراحة التجميل والحروق بمدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، في زراعة إبهامين مبتورين لمريض يبلغ من العمر 15 عاماً.