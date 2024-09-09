"المرور" تضبط 1079 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 1079 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ضمن حملاتها الميدانية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر حتى السبت 7 سبتمبر.
وجاءت محافظة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 591 مخالفة، تليها الرياض 104 مخالفات، ثم المدينة المنوّرة 99، والشرقية 68.
وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات فجاءت كالتالي: الطائف 38، وجازان 37 دراجة مخالفة، ثم عسير 28، والعاصمة المقدّسة 27 مخالفة، والقصيم 21، تليها نجران 19 مخالفة، وحائل 15 مخالفة.
وأهابت الإدارة، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.