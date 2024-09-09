"المرور" تضبط 1079 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات فجاءت كالتالي: الطائف 38، وجازان 37 دراجة مخالفة، ثم عسير 28، والعاصمة المقدّسة 27 مخالفة، والقصيم 21، تليها نجران 19 مخالفة، وحائل 15 مخالفة.