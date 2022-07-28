ولي العهد ورئيس وزراء ألبانيا يستعرضان علاقات الصداقة

وقد عبّر رئيس الوزراء في جمهورية ألبانيا إيدي راما، عن بالغ شكره وتقديره لقرار المملكة العربية السعودية، تقديم دعم للجمهورية الألبانية بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي، وقيام صندوق الاستثمارات العامة بالبحث عن فرص استثمارية في البانيا بمبلغ مالي (بين مائتين إلى ثلاثمائة) مليون دولار أمريكي.