وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم لحظة الإفطار

استقبل طوارئ مستشفى قيا العام جنوب شرقي الطائف، والتابع لصحة المحافظة، لحظة الإفطار اليوم الخميس، 7 حالات ناتجة عن حادث مروري وقع على طريق الجنوب الطائف -الباحة ، من جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة حاليًا.
وفي التفاصيل، فقد ورد لقسم الطوارئ بلاغ عن وقوع حادث مروري، وعلى الفور تم رفع الجاهزية لاستقبال الحالات، وعند وصولها تم التعامل معها بشكلٍ سريع، حيث نتج عن الحادث 3 وفيات، و4 إصابات بالغة ومتوسطة.
وتم تقديم الإسعافات لها وتجهيز الحالات التي تستدعي النقل لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف لاستكمال علاجهم.