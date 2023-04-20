وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم لحظة الإفطار

وفي التفاصيل، فقد ورد لقسم الطوارئ بلاغ عن وقوع حادث مروري، وعلى الفور تم رفع الجاهزية لاستقبال الحالات، وعند وصولها تم التعامل معها بشكلٍ سريع، حيث نتج عن الحادث 3 وفيات، و4 إصابات بالغة ومتوسطة.