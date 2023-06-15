ماتت ولكننا نراها.. "بُعد النجوم السحيق عن الأرض" يصوره "الزعاق

وتابع، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن المجموعة الشمسية، وأفرادها من الزهرة إلى نبتون، تقاس بالكيلومترات، فالشمس تبعد عنا 150 مليون كم، وضوؤها يصلنا بعد 8 دقائق تقريبًا، بينما النجوم لها حكاية مغايرة، فأقرب نجم لنا يبعد عنا نحو 4 سنوات ونصف ضوئية، وهذا يعني أن هذا النجم إذا انفجر فلن يصلنا خبره إلا بعد حوالي 4 سنوات.