العُلا تتحوَّل لميدان تنافُس في أكبر مسابقة صقور بالعالم

يرتبط تاريخ العُلا، مهد الحضارات، الذي يعود إلى آلاف السنين قبل التاريخ، بالصقور؛ كونها رمزًا للقوة والشجاعة عبر الحضارات المتعاقبة التي قامت على أرضها، وتركت بصمتها في تضاريسها الطبيعية وشواهدها الأثرية العريقة؛ فقد عُرف عن الأنباط استخدامهم الصقور في الحروب والمظاهر الثقافية منذ القدم في مختلف المنحوتات الصخرية، وكذلك مدينة الحجر التاريخية التي يظهر فيها الصقر في العديد من التماثيل والرسوم الصخرية، إضافة إلى المكانة المميزة للصقارة في التراث العربي، ووجودها تاريخيًّا في شبه الجزيرة العربية حتى الآن.