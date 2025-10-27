رحلة أفنان زغبي من الاستثمار إلى الدراما والأزياء: بحث عن الذات وشغف يتجاوز الحدود

تقول أفنان إن هذه المسيرة لم تكن عشوائية، بل كانت رحلة بحث عن الذات واكتشاف الشغف الحقيقي. وتضيف: «قرار الانتقال من دراسة إدارة الأعمال إلى دراسة الفاشن لم يكن سهلاً، لكنه كان درسًا في الشجاعة، لأن التردد أمام التغيير قد يحرم الإنسان من اكتشاف ما وُلد ليصنعه».