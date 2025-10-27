رحلة أفنان زغبي من الاستثمار إلى الدراما والأزياء: بحث عن الذات وشغف يتجاوز الحدود

في رحلة استثنائية جمعت بين الاستثمار والدراما والأزياء، تروي أفنان زغبي قصتها الملهمة عن التحوّل من مجال الاستثمار العقاري إلى عالم تصميم الأزياء، ثم إلى العمل كواحدة من أبرز الـ«دراما ستايلست» في المسلسلات والبرامج السعودية.
تقول أفنان إن هذه المسيرة لم تكن عشوائية، بل كانت رحلة بحث عن الذات واكتشاف الشغف الحقيقي. وتضيف: «قرار الانتقال من دراسة إدارة الأعمال إلى دراسة الفاشن لم يكن سهلاً، لكنه كان درسًا في الشجاعة، لأن التردد أمام التغيير قد يحرم الإنسان من اكتشاف ما وُلد ليصنعه».
وجاء دخولها إلى عالم الدراما بمحض الصدفة، حين طُلبت كمصممة أزياء في منتصف تصوير أحد المسلسلات. ورغم افتقارها حينها للخبرة في الاستايلينغ التلفزيوني، إلا أنها قبلت التحدي، لتبدأ من هناك فصلاً جديدًا في مسيرتها.
وتتذكر أفنان أول اجتماع لها في الرياض قائلة: «جلست على طاولة واحدة مع أسماء لامعة في الدراما السعودية مثل حسن عسيري، فايز المالكي، وراشد الشمراني. كانت لحظة مرعبة، لكنها شكّلت نقطة تحول مهمة، جعلتني أؤمن بأنني قادرة على المنافسة والاستمرار».
بعد أكثر من اثني عشر عملاً دراميًا، تؤكد أفنان أن صناعة الأزياء في الدراما السعودية لا تزال بحاجة إلى التطوير، مضيفة: «أطمح أن يشاهد الجمهور عملاً يجعلهم يتساءلون: من صمّم هذا اللوك؟ من هو الستايلست؟ تمامًا كما نرى في الأعمال العالمية مثل The Devil Wears Prada.»
وتختم أفنان حديثها برسالة تعبّر عن طموحها الكبير:
«أنا في انتظار الفرصة التي تجعل الإنتاج السعودي يجرؤ على المنافسة عالميًا من ناحية الستايل والملابس. نحتاج فقط إلى تجاوز التفكير التقليدي، والإيمان بأن للموضة في الدراما دورًا أساسيًا في سرد القصة. ومع دعم الجهات الإبداعية ضمن رؤية 2030، نحن قادرون على صنع الفارق».