في إطار رفع مستوى الكفاءة.. "العدل" تعلن رقمنة 160 مليون وثيقة عقارية

وتهدف الرقمنة إلى أرشفة الصكوك الورقية، من خلال مسحها إلكترونياً وقولبة بياناتها وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة؛ لتصبح خاليةً من المعاملات الورقية، حيث تعمل على مسارين؛ أولهما: رقمنة أصول الوثائق العقارية، والثاني: تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل؛ بهدف تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية.