"طفولة آمنة" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية

وقعت جمعية طفولة آمنة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتأسيس برنامج رعاية الأطفال الأكثر حاجة للرعاية على مستوى مختلف المناطق.
وتسهم هذه المبادرة في تقديم خدمات الإيواء المؤقت ودعم الأطفال، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية وحملات توعوية تتعلق بحقوق الطفل في جميع أنحاء المملكة.
مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوقيع الوكيل المساعد للتوجيه الاجتماعي المهندس أحمد بن محمد الحديثي، وجمعية طفولة آمنة رئيس مجلس الإدارة نسرين بنت محمود أبو طه.
كما تهدف المذكرة إلى رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين وتعزيز التعاون الثنائي لتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية بما يحقق مصلحة الأطفال الأشد حاجة للرعاية.
وتتضمن البرامج التدريبية والخدمات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي بحقوق الطفل، من برامج الإرشاد الأسري لحقوق الطفل وتأهيل مدربي ومستشاري الأطفال.
فيما أكدت رئيسة الجمعية، أهمية هذه الاتفاقيات التي تسعى لتحقيق مبدأ الشراكة وتطلعات القيادة في التعاون بين القطاعات، لنشر وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وفق رؤية المملكة 2030.