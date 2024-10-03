"طفولة آمنة" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية

فيما أكدت رئيسة الجمعية، أهمية هذه الاتفاقيات التي تسعى لتحقيق مبدأ الشراكة وتطلعات القيادة في التعاون بين القطاعات، لنشر وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وفق رؤية المملكة 2030.