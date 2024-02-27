توقيع خارطة طريق للتعاون القانوني بين المملكة وبيلاروسيا

وبحث وزير العدل مع نظيره البيلاروسي، سبل التعاون بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي، مستعرضًا أبرز التطورات العدلية والقضائية، التي تشهدها المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتحول الرقمي في الخدمات.