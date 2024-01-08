"المتحدث الأمني لـ"سبق": جائزة المنتج الإعلامي الحكومي تُبرز أهمية الإعلام الأمني

من جانبه أوضح الإعلامي خالد مدخلي المذيع بقناة "العربية" أن جائزة التميز الإعلامي أصبحت اليوم علامة بارزة تتنافس عليها كل المؤسسات والجهات سواء الحكومية والخاصة، وتقدم أعمالًا مهمة جدًّا في عالم الإعلام بشكل عام بكل فنونه ومجالاته؛ مشيرًا إلى أنها أتثبت تميزها وحضورها كل عام من خلال عدد المشاركين فيها وجودة الأعمال المقدمة والحضور الإعلامي.