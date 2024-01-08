"المتحدث الأمني لـ"سبق": جائزة المنتج الإعلامي الحكومي تُبرز أهمية الإعلام الأمني
أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، أهمية الإعلام الأمني وما يقدمه من رسالة توعوية للمحافظة على الأرواح والممتلكات ووقاية المجتمع من كل ما يضره.
وقال الشلهوب لـ"سبق" على هامش حفل جائزة التميز الإعلامي الذي نظمته وزارة الإعلام بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية: "اليوم تبرز أهمية الإعلام الأمني وما يقدمه من رسالة للمحافظة على الأرواح والوقاية للمجتمع، وإبراز جهود رجال الأمن في الميدان بمختلف تواجدهم ومجالاتهم".
وتابع: نحن مستمرون في توعوية المجتمع والوقاية مما يضرهم، وإبراز خدمات وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها الأمنية.
من جانبه أوضح الإعلامي خالد مدخلي المذيع بقناة "العربية" أن جائزة التميز الإعلامي أصبحت اليوم علامة بارزة تتنافس عليها كل المؤسسات والجهات سواء الحكومية والخاصة، وتقدم أعمالًا مهمة جدًّا في عالم الإعلام بشكل عام بكل فنونه ومجالاته؛ مشيرًا إلى أنها أتثبت تميزها وحضورها كل عام من خلال عدد المشاركين فيها وجودة الأعمال المقدمة والحضور الإعلامي.
وأعرب "مدخلي" لـ"سبق" عن تهنئته لكل الفائزين، وقدّم شكره لوزير الإعلام سلمان الدوسري ولمساعده الدكتور عبدالله المغلوث ولكل القائمين على هذه الجائزة بالإضافة إلى "سبق".
وبدوره بيّن عضوان الأحمري رئيس تحرير "إندبندنت عربية" أن جائزة التميز الإعلامي أصبحت من أهم الجوائز التي يتطلع الإعلاميون السعوديون للفوز بها وقال: "نحن تَقدمنا بمشاركة الصحافة بلغة الإنفوجرافيك، وحصلنا على كأس المادة الصحفية حيث قمنا بإجراء تحقيق صحفي كامل عبر الجرافيكس، وهذا نمط جديد من الصحافة، وهو معمول به منذ وقت في الصحافة الغربية ونحن في منصة "إندبندنت عربية" نقوم من خلال قسم المجهر بعمل تحقيقات استقصائية بلغة الجرافيكس، والقادم أجمل بإذن الله.
وكان وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، قد كرم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي لعام 2023 من الجھات والأفراد في نسختھا الرابعة، التي أقيمت بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية مساء أمس الأحد، بقاعة فندق فورسيزونز في برج المملكة بالرياض، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.
وشھدت الجائزة ھذا العام وصول ما يقرب من 20 مشاركة إلى المرحلة النھائية، من إجمالي 2355 مشاركة تَقدمت للمنافسة على الجائزة في 6 مسارات إعلامية؛ حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة أكثر من 90 جهة، كما بلغت المشاركات من القطاع الخاص وغير الربحي أكثر من 65 جهة.
وحصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" جائزة الصورة الفوتوغرافية عن عمل "صورة عن ألف تقرير"؛ فيما حصلت صحيفة إندبندنت العربية على جائزة المادة الصحفية عن عمل "الصحافة بلغة الإنفوجرافيك"، ونالت مبادرة "سعوديون" جائزة الأغنية الوطنية بعمل "ساهرون". وحققت وزارة الحرس الوطني جائزة الفيديو الإبداعي عن عمل بعنوان "عيالي فداها"؛ فيما حصدت إذاعة الرياض جائزة المنتج الصوتي لبرنامج "بك نهتم"، وكانت جائزة المنتج التلفزيون من نصيب قناة السعودية عن برنامجها بعنوان "إرث".
وكرّمت الجائزة عددًا من الشخصيات التي قدمت بصمات إعلامية واجتماعية وثقافية في مختلف المجالات وھم: الشاعر خلف بن هذال العتيبي، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، وصانع القصص الرقمية حاتم الحسني، ووزارة الثقافة ممثلةً في هيئة الموسيقى عن "روائع الأوركسترا السعودية"، وشريك الجائزة الاستراتيجي برنامج تنمية القدرات البشرية. فيما استحدثت الجائزة في نسختها الرابعة مسارًا بعنوان "منتج إعلامي حكومي"، وحصلت على جائزته وزارة الداخلية؛ نظير ما تقدمه من أعمال إعلامية تبرز الجانب الأمني بمهامه المتعددة