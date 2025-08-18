برعاية خادم الحرمين.. "سعود بن مشعل" يشهد الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ45 بالمسجد الحرام

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، ونيابةً عنه يشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مساء يوم الأربعاء 26 صفر 1447هـ، الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والأربعين، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك في رحاب المسجد الحرام.
ويأتي هذا الحفل الختامي تتويجًا للتصفيات النهائية التي استمرت ستة أيام متواصلة في رحاب المسجد الحرام، وسط أجواء إيمانية مهيبة جمعت نخبة من حفظة كتاب الله من مختلف قارات العالم، وبإشراف لجنة تحكيم دولية متخصصة.
وسيتم خلال الحفل تكريم الفائزين الأوائل في فروع المسابقة الخمسة، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة التحكيم، وذلك في أجواء إيمانية تليق بمكانة هذه المسابقة الدولية، التي تُجسد دور المملكة الريادي في خدمة القرآن الكريم ورعاية أهله.
وتُعد هذه المسابقة من أعرق المسابقات القرآنية على مستوى العالم، وتشرف على تنظيمها الوزارة بإشراف ومتابعة معالي الوزير المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث جاءت الدورة الحالية الأضخم عالميًا بمشاركة (179) متسابقًا من (128) دولة، وهو أكبر عدد من الدول المشاركة منذ انطلاقتها، وتنافسوا في خمسة فروع قرآنية بإجمالي جوائز مالية تجاوزت أربعة ملايين ريال، مما يجعلها من أضخم المسابقات من حيث حجم المشاركات وقيمة الجوائز.