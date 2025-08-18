برعاية خادم الحرمين.. "سعود بن مشعل" يشهد الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ45 بالمسجد الحرام

وتُعد هذه المسابقة من أعرق المسابقات القرآنية على مستوى العالم، وتشرف على تنظيمها الوزارة بإشراف ومتابعة معالي الوزير المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث جاءت الدورة الحالية الأضخم عالميًا بمشاركة (179) متسابقًا من (128) دولة، وهو أكبر عدد من الدول المشاركة منذ انطلاقتها، وتنافسوا في خمسة فروع قرآنية بإجمالي جوائز مالية تجاوزت أربعة ملايين ريال، مما يجعلها من أضخم المسابقات من حيث حجم المشاركات وقيمة الجوائز.