سوق السفر العربي يكشف عن مشاركة سعودية غير مسبوقة في 2024 وزيادة العارضين 50%

كشفت شركة إكسفورد للأبحاث في تقرير لها أنه من المتوقع أن تستقبل المملكة العربية السعودية عام 2024 بنحو 30 مليون سائح، وبمشاركة سعودية مميزة في معرض سوق السفر العربي الذي يقام في دبي خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024.
وسيشهد معرض سوق السفر العربي زيادة في مشاركة العارضين بنسبة 50% تقريبًا.
وسيستضيف مجموعة مختارة من العارضين البارزين من السعودية، حيث سيشكل العارضون لأول مرة ما يقرب من 17% من إجمالي المشاركين من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك شركة كروز السعودية، وشركة تبوك للاستثمار والسياحة، وشركة البادية للنقل، والخليج السادس، وبرج ساعة مكة فيرمونت، وغيرها.
ويُعتبر مستقبل قطاع السياحة السعودي من أبرز المحاور الرئيسية التي سيركز عليها الحضور خلال تبادل الخبرات والآراء بين صناع السياسات وقادة القطاع ومحترفو السفر من جميع أنحاء العالم، فضلًا عن تعزيز التواصل واستعراض أحدث الابتكارات المتطورة التي تسهم بنمو هذا السوق المزدهر.
وأكدت دانييل كيرتس مديرة معرض سوق السفر العربي أن السوق يخطط لتسليط الضوء على تطلعات المملكة من خلال القرية السعودية في سوق السفر العربي 2024 والتي ستعرف الزوار بأبرز المنتجات السعودية إضافة إلى تنظيم مجموعة من حلقات النقاش التي ستُمكّن الحضور من تحديد الفرص الجديدة في المملكة والاستفادة منها، وتشير البيانات إلى زيادة عدد الزوار في النصف الأول من عام 2023 واستقبلت المملكة 14.6 مليون سائح خلال هذه الفترة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 142٪ على أساس سنوي، كما تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في قطاع السياحة الداخلية مع زيادة الإنفاق بنسبة 16% وارتفاع متوسط مدة الإقامة إلى 6.3 ليلة بالمقارنة مع 4.6 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.
ويسهم الاقتصاد المزدهر في المملكة العربية السعودية بدفع النمو في جميع أنحاء منطقة الخليج وفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية.
وأضافت "دانييل" أن المملكة تعمل جاهدة على تنويع اقتصادها استعدادًا لعصر ما بعد النفط، وستسهم قطاعات السياحة والطيران والضيافة والترفيه والتسلية والفعاليات بدور رئيسي في هذا التحول، ونتطلع إلى الترحيب بمجموعة متنوعة من العارضين والوفود من المملكة العربية السعودية في معرض سوق السفر العربي 2024، ولإتاحة الفرصة أمام قادة القطاع من جميع أنحاء العالم للتعرف أكثر على هذا السوق المزدهر طوال فترة المعرض هذا العام، وتماشيًا مع الموضوع الرئيسي لمعرض سوق السفر العربي هذا العام "تمكين الابتكار: تطوير السفر من خلال ريادة الأعمال" ستستضيف النسخة الحادية والثلاثون من المعرض أهم صناع السياسات وقادة القطاع ومحترفي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها؛ لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات، وتحديد الابتكارات التي يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي.