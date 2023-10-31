انطلاق المزاد العلني الإلكتروني مزاد "شدن 1" لبيع عدد من الفيلات السكنية في عدد من المحافظات

أطلقت إتقان العقارية المزاد العلني الإلكتروني (مزاد شدن) عبر منصة "الدال" الإلكترونية لعدد من الفيلات السكنية الواقعة في: الرياض، والخرج، والدمام، وحفر الباطن، حيث يبدأ المزاد من يوم الاثنين 15 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 30 أكتوبر 2023 عند الساعة الواحدة ظهرًا حتى يوم الأحد 21 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 5 نوفمبر 2023م الساعة الرابعة عصرًا، وتنوعت مواقع الفيلات السكنية حيث شملت 4 فيلات سكنية في العاصمة الرياض، وفلتين سكنيتين في محافظة الخرج، وفلتين سكنيتين في الدمام وحفر الباطن.
وتقع فيلات الرياض في حي الدار البيضاء ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض بمساحة 375 مترًا مربعًا لجميع الفيلات ما عدا إحدى الفيلات السكنية تبلغ مساحتها 300 متر مربع، ويتميز مواقع الفيلات السكنية بقربها من المخططات اللوجستية ومن مخطط مدينة الملك سلمان الصناعية ومن شركة أرامكو والمصفاة، وعلى بُعد بضع كيلومترات من أشهر المعالم والخدمات المحيطة بالموقع كطريق الخرج، طريق العزيزية، طريق الحائر، مستشفى النقاهة، جامع البواردي، شعبة مرور العزيزية، حراج بن قاسم.
وفيما يخص فيلات محافظة الخرج، أوضحت إتقان العقارية أن العقار الأول عبارة عن فيلا سكنية في حي مشرف على مساحة 625 مترًا مربعًا بالقرب من كلية العلوم الطبية التطبيقية - بنات، والثاني عبارة عن فيلا تقع في حي الورود على مساحة 300 متر مربع، ويتميز موقع الفيلا بقربه من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
وفي مدينة الدمام العاصمة الإدارية للمنطقة الشرقية، أعلنت اتقان العقارية عن طرح فيلا سكنية في المزاد العلني الإلكتروني، حيث تقع الفيلا بضاحية الملك فهد - الحي الأول على مساحة 256.25 مترًا مربعًا وعلى بعد 1 كم من مستشفى قوى الأمن، وتضمن مزاد (شدن) فيلا سكنية في محافظة حفر الباطن تبلغ مساحتها 400 متر مربع في موقع مميز بالقرب من أمانة حفر الباطن.
وحثت إتقان العقارية على التسجيل في منصة "الدال" للمزادات وشحن المحفظة بالقيمة المحددة لكل عقار، كما دعت الراغبين بالدخول للمزاد العلني الإلكتروني التواصل على جوال 0550095000 لمعرفة المزيد من الشروط والتفاصيل.