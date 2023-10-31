انطلاق المزاد العلني الإلكتروني مزاد "شدن 1" لبيع عدد من الفيلات السكنية في عدد من المحافظات

أطلقت إتقان العقارية المزاد العلني الإلكتروني (مزاد شدن) عبر منصة "الدال" الإلكترونية لعدد من الفيلات السكنية الواقعة في: الرياض، والخرج، والدمام، وحفر الباطن، حيث يبدأ المزاد من يوم الاثنين 15 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 30 أكتوبر 2023 عند الساعة الواحدة ظهرًا حتى يوم الأحد 21 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 5 نوفمبر 2023م الساعة الرابعة عصرًا، وتنوعت مواقع الفيلات السكنية حيث شملت 4 فيلات سكنية في العاصمة الرياض، وفلتين سكنيتين في محافظة الخرج، وفلتين سكنيتين في الدمام وحفر الباطن.