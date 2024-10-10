بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من ثاني أكسيد التيتانيوم

ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق، زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط .