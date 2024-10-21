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الرياض.. القبض على مقيميْن لترويجهما 8.419 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

الرياض.. القبض على مقيميْن لترويجهما 8.419 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيميْن من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما (8.419) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الرياض
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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