"شلالات مائية وغابات وصحبة رفاق".. شاهد سحر ما فعلته الأمطار في رجال ألمع!

أما المواطن محمد بن غرم الله الخثعمي؛ الذي كان برفقة ابنه فقال: أتينا من سبت العلايا في أقصى شمال عسير للاستمتاع بهذه المناظر والشلالات المتدفقة التي تريح النفس وتمنح السعادة والطمأنينة، ويعجز اللسان عن وصف جمال المحافظة، فهي فوق كل ما قيل، وما يمكن أن يقال وأدعو الجميع لزيارتها؛ حيث الصور ناطقة متأججة كالنور تغني عن آلاف الكلمات وتجسّد جمال وروعة المكان والجمال الرباني الذي حبا الله به هذه المحافظة.